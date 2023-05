Nieuwe Eerste Kamer: coalitie heeft ook met PvdA/GL meerderheid, BBB grootste

De regeringscoalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft 24 zetels gehaald. Dat is twee zetels meer dan de prognose na de Provinciale Statenverkiezingen in maart.

De BoerBurgerBeweging is de grootste partij geworden in de Eerste Kamer. BBB kreeg 16 van de 75 zetels. De gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA komt uit op 14 zetels, een minder dan de prognose.

De mogelijkheden ('over links' en 'over rechts') voor de coalitie:

De afgelopen tijd is nog flink onderhandeld over een aantal zogenoemde restzetels. Dat zijn zetels die nog van de ene naar de andere partij kunnen verschuiven, doordat Statenleden op een andere partij stemmen. Dat de coalitie er twee zetels bij heeft ten opzichte van de prognose, is het resultaat van deze onderhandelingen.

Dankzij de extra zetels voor de coalitie heeft het kabinet voor een meerderheid 'over links' in de Eerste Kamer alleen de steun van de GroenLinks/PvdA-fractie nodig. Met een zetel minder had steun moeten worden gezocht bij nog een extra partij. Beleid kan overigens ook 'over rechts' door de Eerste Kamer worden geloodst met steun van de BBB-fractie.

BBB, GroenLinks en PVV raakten alle drie een restzetel kwijt. Vooral het 'verlies' van GroenLinks is opvallend. Het lijkt erop dat dat komt doordat GroenLinks-Statenlid Debora Fernald in Zuid-Holland op Volt heeft gestemd, waardoor die laatste partij er een zetel heeft bij gekregen.

Partijvoorzitter Katinka Eikelenboom van GroenLinks laat in een reactie weten dat de samenwerking met het Statenlid "al langer stroef" verliep. "Het is nu gekomen tot een breuk binnen de fractie in Zuid-Holland."

BBB-Statenleden

Op basis van de uitslag van de Statenverkiezingen op 15 maart was al duidelijk dat BBB als nieuwkomer de grootste zou worden in de senaat. De partij kreeg in elke provincie de meeste stemmen. In totaal eindigde BBB met 138 mensen in de verschillende Staten, meer dan de nummers twee (VVD, 63) en drie (GroenLinks, 51) bij elkaar.

De uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen is nog niet definitief; morgen maakt de Kiesraad het resultaat officieel bekend. Op dinsdag 13 juni komt de nieuwe Eerste Kamer voor het eerst bijeen.