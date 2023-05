Rus in eerste ronde Roland Garros niet opgewassen tegen Grabher

Arantxa Rus heeft bij haar negende deelname aan Roland Garros niet voor een verrassing kunnen zorgen. De 32-jarige Rus verloor in de eerste ronde in twee sets van de Oostenrijkse Julia Grabher (WTA-61): 2-6, 3-6.

De Nederlandse nummer 114 van de wereld , die vertelde het dit jaar vooral voor haar onlangs overleden vader te doen, kwam moeizaam op gang op het gravel van Roland Garros. Pas bij een 5-0 achterstand in de eerste set begon het wat beter te draaien bij Rus. Ze brak haar tegenstandster en won vervolgens ook direct haar eigen servicegame.

Haar wederopstanding kwam echter te laat om het nog spannend te maken in de eerste set, die met 6-2 naar Grabher ging. In de tweede set bleef Rus in het begin goed bij, maar op 3-3 deed Grabher er een schepje bovenop. Rus pakte geen game meer en verloor zodoende in twee sets.

De 26-jarige Granher kwam pas in 2022 de tophonderd binnen. Ze won vorig jaar in Bari, op gravel, haar enige titel en maakte dit jaar haar grandslamdebuut op de Australian Open.

Gauff na stroeve start naar tweede ronde

Ook Coco Gauff plaatste zich voor de tweede ronde. De Amerikaanse, als zesde geplaats in Parijs, rekende na een stroeve start af met de Spaanse Rebeka Masarova (WTA-71): 3-6, 6-1, 6-2.

Gauff, die nog altijd maar 19 jaar oud is, liet in de openingsset maar liefst acht breekkansen onbenut. Daarvoor had ze er maar één weggeven, maar Masarova verzilverde dat wel.

De Amerikaanse, die vorig jaar in Parijs tot de finale reikte, raakte niet van de leg en stelde in het vervolg vrij vlot orde op zaken. Ze dominneerde de rally's en Masarova ging forceren. En waar haar ferme klappen in de eerste set nog vaak goed vielen, vlogen ze nu steeds vaker buiten de lijnen.

Ons Jabeur drong opvallend makkelijk door tot de tweede ronde van Roland Garros. De Tunesische, die zevende staat op de wereldranglijst, ontdeed zich van Lucia Bronzetti, de speelster in vorm (WTA-65), met 6-4, 6-1.