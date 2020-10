VVV toont aanwinst met kwinkslag naar Zidane: 'We hebben Zinédine!'

Machach werd afgelopen anderhalf jaar ook al verhuurd door Napoli. In de Serie B kwam hij bij Carpi, Crotone en Cosenza in 33 duels tot 1 doelpunt en 2 assists.

De middenvelder speelde in de jeugd voor Cannes, Olympique Marseille en Toulouse. Bij die laatste club debuteerde hij in mei 2015 in de Ligue 1. In januari 2018 werd hij gekocht door Napoli.

Oog voor de steekpass

"Zinédine is een creatieve middenvelder die beschikt over inzicht en oog heeft voor de steekpass. Bij Toulouse en Napoli heeft hij natuurlijk een fantastische leerschool gehad", aldus Stan Valckx, de technisch manager van VVV.