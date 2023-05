Opgestapte Van der Sar: 'Hoop meegemaakt bij Ajax, is tot dieptepunt gekomen'

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Oud-doelman Van der Sar was sinds 2016 directeur van Ajax en onder zijn leiding waren er ook grote successen, zoals het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2019.

Pijn

De reden om zich nu terug te trekken was een combinatie van factoren. Van der Sar: "Je hebt continu druk op je, maar dat ben ik gewend vanuit mijn voetbalcarrière. Op een gegeven moment is het genoeg, en dan moet je naar jezelf kijken. Kan je nog brengen wat je wil brengen, of moeten andere mensen daar het voortouw in nemen?"

"Het liefst neem je afscheid met een kampioensschaal, maar dit jaar is niet geworden wat we hadden voorzien en gehoopt, en ook een beetje hadden verwacht. Dat doet pijn, niet alleen bij mij, maar bij iedereen die Ajax een warm hart toedraagt."

