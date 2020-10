Duikers vinden auto bij Neeltje Jans; mogelijk zitten er nog mensen in

In het water bij Neeltje Jans in Zeeland is een auto gevonden met mogelijk één of meer lichamen erin. De politie doet onderzoek met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen.

Omroep Zeeland schrijft dat niet duidelijk is hoelang de auto al in het water ligt. Volgens een woordvoerder gaat het om een personenauto.

Die is gevonden door duikers die daar aan het werk waren. Het zicht onder water is te slecht om te zien of er iemand in zit.

Kentekengegevens

Vanwege het onderzoek doet de politie verder geen mededelingen. Wel zijn de kentekengegevens bekend.

De auto wordt aan het einde van de middag uit het water gehaald.