Seksverbod in duinen Vrouwenpolder: gemeente plaatst waarschuwingsborden

De gemeente Veere heeft acht borden geplaatst bij natuurgebied Oranjezon om erop wijzen dat het hebben van seks in de duinen verboden is. De duinen bij het Zeeuwse dorp Vrouwenpolder zijn al jaren een populaire ontmoetingsplek.

De borden maken onderdeel uit van 'Project Oranjezon'. De gemeente wil ook harder optreden tegen 'seksoverlast'. Zo worden er geen waarschuwingen meer gegeven, maar meteen boetes uitgedeeld, schrijft Omroep Zeeland.

Het betreden van de duinen van Oranjezon is sowieso verboden. Volgens de gemeente klagen veel burgers de laatste jaren bij verschillende instanties over mensen die er seks hebben. Volgens de gemeente werd via allerlei kanalen afgesproken om elkaar te ontmoeten in de duinen.

Een van de acht borden: