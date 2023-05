Geen dwangsom voor boer in Baarn, rechter keurt vlaggenverbod af

Een boer in Baarn mag de omgekeerde Nederlandse vlaggen in zijn weiland laten staan. De provincie had hem een dwangsom van duizend euro per week opgelegd om de vlaggen langs de A1 te verwijderen. Maar het vlaggenverbod is in strijd met de grondwet, oordeelt een rechter.

"Het recht op de vrijheid van meningsuiting mag door de provincie niet op deze manier beperkt worden", is het vonnis van de voorzieningsrechter van de rechtbank Midden-Nederland. De boer had bezwaar aangetekend tegen de dwangsom. Hij heeft acht omgekeerde vlaggen in zijn weiland tussen Baarn en Amersfoort.

'Vreedzaam mijn punt maken'

In april kreeg de boer te horen dat hij de vlaggen moest weghalen. De provincie Utrecht verbiedt het plaatsen van vlaggen, met als argument bescherming van het landschap. De landbouwer beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. "Door de vlaggen op zijn kop maak ik vreedzaam mijn punt", zegt hij bij RTV Utrecht.

De rechter gaat mee in zijn redenering. "Er is geen proportionele verhouding tussen de wens om het waardevolle landschap te beschermen aan de ene kant, en het inperken van de vrijheid van meningsuiting aan de andere kant", staat in het vonnis.

Sinds de verkiezingszege van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen zijn de meeste omgekeerde vlaggen in weilanden verwijderd of nogmaals omgedraaid. Het laten wapperen van de driekleur op de juiste manier wordt omschreven als 'een bedankje' aan de kiezers.