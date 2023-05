Brandweer Zuid-Limburg helpt bij blussen grote brand Ardennen

De Zuid-Limburgse brandweer assisteert bij het bestrijden van een veenbrand in de Hoge Venen in de Belgische Ardennen. De brand brak gisteren om ongeveer 17.30 uur uit en woedt in een gebied van ruim 170 hectare groot, omgerekend zo'n 250 voetbalvelden.

Vanochtend zijn twee waterwagens vertrokken naar het Belgische gebied tussen de Duitse grensplaatsen Monschau en Roetgen, meldt persbureau ANP. De Belgische brandweer wordt ook geassisteerd door collega's uit Duitsland.

De Limburgse brandweerlieden assisteren de Duitse brandweer bij het maken van een stoplijn, een strook die natgehouden wordt om uitbreiding van het vuur te voorkomen.

Overigens is het niet zo dat het hele gebied compleet verloren is, meldt HLN. Volgens de brandweer is 50 hectare compleet in de as gelegd en dat gebied breidt nog uit, maar het is niet zo dat de volledige 170 hectare verwoest is.