Podcast De Dag: het probleem van de Eerste Kamer

Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart kiezen de Provinciale Staten vandaag de Eerste Kamer. De BBB-fractie en de gecombineerde fractie van GroenLinks en PvdA zijn de grootste fracties en de coalitiepartijen verliezen flink. Dat betekent dat het zogeheten 'wheelen en dealen' om aan meerderheden te komen, alleen maar zal toenemen. De Eerste Kamer wordt nog politieker dan die al was.

Bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak maakt zich daar zorgen over, vertelt hij in podcast De Dag. De Eerste Kamer is volgens hem in feite politiek gewichtiger dan de Tweede Kamer, omdat wetten er gemakkelijker geblokkeerd kunnen worden. En door al het politieke geharrewar dreigt de kwaliteitscontrole te verslappen.

Maar, stelt hij, daar is ook iets aan te doen.

Reageren? Mail [email protected]