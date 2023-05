Sabalenka en Djokovic mikpunt van online haat, Roland Garros gaat de strijd aan

Novak Djokovic en Aryna Sabalenka hebben onder de hoogst genoteerde tennissers op Roland Garros de meeste online haat over zich heen gekregen via de socialemediaplatforms Twitter en Facebook. Dat is de conclusie van een studie die onlangs door het Amerikaanse World Sports Network (WSN) bekend is gemaakt. WSN is een moederbedrijf van diverse prominente gokwebsites. Studie De analyse van de studie, die door Google werd uitgevoerd, bekeek de afgelopen zestien maanden alle reacties op Twitter en Facebook over spelers die deel uitmaken van de topzes van de plaatsingslijst op Roland Garros. Bij die analyse werden 'negatief geladen berichten' er uitgefilterd. Er kwam onder meer naar voren dat 15 procent van de berichten op Twitter (en 11 procent op Facebook) over Djokovic als 'online haat' werd betiteld. Stefanos Tsitsipas (15 procent en 7 procent) ontving volgens het onderzoek in de bovengenoemde periode eveneens veel negatief geladen reacties.

Novak Djokovic na zijn gewonnen partij tegen Aleksandar Kovacevic - ANP

Djokovic is als een van de beste tennissers ooit vaak onderwerp van gesprek. Zo was zijn breed uitgemeten deportatie uit Australië in januari 2022 omgeven van negatief sentiment. En ook zijn recente verklaring over Kosovo doet veel stof opwaaien. Ook bij Sabalenka lag het aantal 'negatieve tweets' op 15 procent (en 5 procent op Facebook). Zij is onder meer vanwege haar Belarussische nationaliteit vaak onderwerp van gesprek vanwege de oorlog in Oekraïne. De Kazachse Jelena Rybakina is bij de vrouwen de nummer twee op de 'slachtofferlijst' met 10 procent op Twitter en 4 procent op Facebook.

Het is een prettig probleem als je wordt gehaat. Ze haten niet de goeden, alleen de besten. Novak Djokovic

Djokovic tovert een cynische glimlach tevoorschijn als hij op de persconferentie na zijn gewonnen eersterondepartij van de Servische pers een vraag over de studie krijgt. "Ben je dan verbaasd over het resultaat?" Kobe Bryant als voorbeeld De 22-voudig grandslamkampioen gebruikt in zijn antwoord een quote van de in 2020 overleden baskelballegende Kobe Bryant, met wie Djokovic een goede verstandhouding had. "Het is een prettig probleem als je wordt gehaat. Ze haten niet de goeden, alleen de besten", aldus Djokovic. "Ik haat niemand", ging Djokovic verder. "Dit is niet zoals ik mijn kinderen opvoed. Haat is een erg sterke emotie, maar ik vind niet dat ik het verdien om te worden gehaat. Ik zal ook niets in mijn leven veranderen. Ik heb misschien wel veel fouten in mijn leven gemaakt, maar ik ben wel altijd mezelf gebleven."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Het onderzoek van WSN valt samen met het moment dat de organisatie van Roland Garros de strijd tegen online haat wil opschroeven. Zo heeft de organisatie een techbedrijf ingehuurd om tennissers en prominenten de kans te geven zich te laten beschermen tegen online haatberichten. De belangrijkste reden voor het initiatief? Het mentale welzijn van alle spelers. Positieve feedback Iedereen, ook jeugdspelers of prominenten op Roland Garros, kan door middel van een QR-code zijn accounts op Facebook, Instagram en Twitter van een zogeheten 'Bodyguard-technologie' laten voorzien. Deze tool filtert dan door middel van artificial intelligence de haatdragende berichten eruit. Hoe gaat het dan in zijn werk? Twee specialisten staan in de buurt van het spelersrestaurant om alle tennissers te helpen om hun socialmediaccounts aan de technologie te koppelen. Niemand is uiteraard verplicht, maar het tweetal is overtuigd van hun product.

Yann Guerin en Julien Salancon voorzien de spelers op Roland Garros van de Bodyguard-technologie - NOS

"Wij krijgen veel positieve feedback", zegt Yann Guerin van het Franse techbedrijf, dat volgens hem wereldwijd opereert. "Kijk, spelers mogen natuurlijk wel negatieve berichten ontvangen. Het gaat ook om de vrijheid van meningsuiting. Wij halen vooral de 'giftige berichten' eruit, zoals schelden of racistische commentaren." Momenteel zijn er volgens Guerin ongeveer vijftig personen die nu van Bodyguard gebruik maken. "Er is veel interesse in onze technologie. Toernooien, de ATP en WTA zijn nieuwsgierig. Ik begreep dat andere grandslamtoernooi zelfs een beetje jaloers zijn dat Roland Garros de eerste is die hiermee is gekomen." Swiatek: 'Dit is een goede stap' Volgens Guerin tonen evenveel mannen en vrouwen belangstelling voor de software. Zo liet titelfavoriet Iga Swiatek, de mondiale nummer één bij de vrouwen, weten de tool op haar socialmediaccounts te installeren. "Dit is een stap in de goede richting", zei ze voorafgaand aan het toernooi. "Voorheen had ik altijd een ritueel om te kijken hoe mensen over mijn partijen dachten. Maar daar ben ik mee gestopt, want zodra ik een toernooi won en in het volgende toernooi de finale verloor, waren mensen ontevreden omdat ze maar verwachten dat ik alles win."

Iga Swiatek - AFP

De Amerikaanse Sloane Stephens meldde maandag dat ze het Bodyguard-initiatief vooral als een druppel op een gloeiende plaat beschouwt. Volgens Stephens kunnen woorden of zinnen wel door technologie worden geblokkeerd, maar kwaadwillenden vinden volgens haar altijd een manier om het te omzeilen, "Ik heb van deze software gehoord, maar ik gebruik het niet", vertelde Stephens, die in 2017 de US Open won en in 2018 de finale in Parijs haalde. Stephens vindt op basis van haar eigen ervaring dat discriminatie en racisme op sociale media alleen maar toeneemt. "Als zelfs de FBI onderzoekt wat er allemaal tegen mij wordt gezegd, dan weet je dat het serieus is. Dit is iets waar ik mijn hele loopbaan al mee moet omgaan en dat zal ik ook blijven doen."