Schiphol laat medewerkers te vaak in vieze lucht staan, ziet Arbeidsinspectie

Schiphol doet te weinig om medewerkers op de luchthaven te beschermen tegen de uitstoot van de kerosinemotoren. Werknemers staan soms dicht bij draaiende straalmotoren van vliegtuigen die aankomen of vertrekken en dat levert gezondheidsrisico's op. De plannen die de luchthaven heeft om de uitstoot te verminderen zijn onvoldoende.

Schiphol zegt in een reactie dat duidelijk is dat de arbeidsomstandigheden beter moeten. "De inspectie houdt ons een niet te negeren spiegel voor", zegt Ruud Sondag, de hoogste baas van de luchthaven. "Natuurlijk zijn er in de loop der jaren verbeteringen doorgevoerd, maar het moet sneller en beter."

Schiphol krijgt nu tijd om op de bevinden van de Arbeidsinspectie te reageren. Daarna volgt een definitief besluit.

Hartproblemen

Anderhalf jaar geleden meldde onderzoeksprogramma Zembla dat Schiphol en KLM in het verleden zijn gewaarschuwd dat personeel op de baan een grotere kans heeft op hartproblemen en longkanker. Schiphol beloofde toen al verbeteringen.

Volgens de Arbeidsinspectie zijn die plannen nog niet goed genoeg. De inspectie eist dat Schiphol voor het eind van het jaar ervoor zorgt dat vliegtuigmotoren tijdens het taxiën alleen draaien als het echt nodig is.

Voor 2028 moet Schiphol de afstand van de motoren tot de platformmedewerkers zo groot mogelijk hebben gemaakt.

Bagagepersoneel

In maart kreeg Schiphol ook al een kritisch rapport van de Arbeidsinspectie in de bus. Toen sprak de inspectie zich uit over de omstandigheden van bagagepersoneel.