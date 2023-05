Brand in Efteling-theater Raveleijn tijdens voorstelling

In het openluchttheater Raveleijn in de Efteling is vanochtend brand uitgebroken. Het vuur brak volgens Omroep Brabant rond 11.45 uur uit tijdens een show.

Volgens een toeschouwer stond een van de decorstukken - een huisje - ineens in brand. Bij de theatershow Raveleijn wordt vuur gebruikt als onderdeel van de voorstelling. Het is nog onduidelijk of daarbij iets is misgegaan. Het theater is ontruimd. Dat verliep volgens de toeschouwer rustig.

"Iedereen is veilig en ongedeerd", laat een woordvoerder van de Efteling weten. "De brand is geblust door de brandweer." Toeschouwers zijn niet in gevaar geweest, aldus de woordvoerder.