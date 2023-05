Rvc-voorzitter Ajax na vertrek Van der Sar: 'Geen chaos, wel pittige situatie'

Eringa snapt dat wel. "Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik kan mij wel voorstellen dat hij zegt dat hij moe is. Het is heel extreem wat er op je af komt."

Van der Sar gaf eerder op de dag in een persbericht aan "op te zijn" na elf jaar in het bestuur van de club te hebben gezeten. "We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest."

Onder Van der Sar werd Ajax de afgelopen jaren vier keer kampioen, werd twee keer de beker gewonnen en in 2019 zelfs de halve finale van de Champions League gehaald. Dit seizoen kwam Ajax in de eredivisie niet verder dan een derde plaats.

"We hebben wel gezien dat afgelopen seizoen niet bracht wat we graag wilden, maar we kijken dan toch naar hoe het de afgelopen jaren is gegaan en daar heeft hij een geweldige prestatie geleverd."

"Het is altijd een trieste dag als jouw kopman zegt dat hij ermee gaat stoppen", aldus Eringa. "We hebben wel geprobeerd om hem te behouden, maar zijn besluit stond vast."

De raad van commissarissen van Ajax is niet blij met het vertrek van Edwin van der Sar als algemeen directeur van de club. Voorzitter Pier Eringa laat weten dat er geen enkele twijfel was over het functioneren van de oud-doelman.

Er heerst flink wat onrust bij Ajax. Vorige week gaf de bestuursraad aan op te stappen, technisch directeur Gerry Hamstra is vertrokken en ook hoofdscout Henk Veldmate trok de deur onlangs achter zich dicht.

Meerdere trainers, onder wie Michael Reiziger en Gerald Vanenburg, vertrekken na dit seizoen ook en bij het eerste team is er al sinds het ontslag van Alfred Schreuder gedoe rondom het aanstellen van zijn opvolger. Zo is nog altijd niet bekend of interim John Heitinga ook volgend seizoen nog aan het roer staat bij Ajax.

Ondanks alle perikelen wil Eringa het woord chaos niet in de mond nemen. "Als een journalist zegt dat het chaos is, dan zeg ik uiteraard dat het geen chaos is. Het is wel een pittige situatie. Als je alles bij elkaar optelt, is het best veel."

Ajax-DNA

Voor de rvc ligt er nu een taak om een opvolger voor Van der Sar te gaan zoeken. De club wil graag mensen in de directie hebben met een verleden bij de club, maar of dat ook per se voor de algemeen directeur geldt wilde Eringa niet zeggen.

"We gaan de komende tijd hard aan de slag om iemand met een Ajax-achtergrond in de directie te krijgen. Wij voegen iemand toe aan de directie met een Ajax-achtergrond. Dat is waar wij mee aan de slag gaan en hoe zich dat uitpakt, dat zult u horen in augustus."