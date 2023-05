Vanavond op tv: drone-aanval Moskou • de steur is terug van weggeweest • zonnepanelen gevoelig voor hacks

De Russische hoofdstad is vanmorgen getroffen door een grootschalige drone-aanval. Dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog. Het Kremlin beschuldigt Oekraïne, maar Kyiv ontkent betrokkenheid. Patrick Bolder , ,militair analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies schuift aan.

De steur komt terug naar Nederland

Natuurbeschermers willen de steur terugbrengen naar Nederland. De steur is de grootste vis die thuishoort in onze rivieren, maar verdween in de jaren 50. ARK Natuurontwikkeling heeft samen met het Wereld Natuurfonds een grote groep van de vissen uitgezet in de Biesbosch. Daarmee hopen zij dat de vis weer gaat zwemmen én opgroeien in het natuurgebied.