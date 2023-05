Volleybalsters beginnen olympische route met nederlaag tegen Duitsland

De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste wedstrijd op weg naar de Olympische Spelen van Parijs verloren van Duitsland. In het openingsduel van de Nations League ging Oranje met 3-1 onderuit.

Bondscoach Felix Koslowski, die van 2015 tot 2021 coach van de Duitse volleybalsters was, stuurde bij zijn debuut in Nederlandse dienst een flink verjongde ploeg het veld in. Slechts vijf speelsters uit de WK-selectie van vorig jaar zijn er deze week bij in het Japanse Nayoga. Onder anderen Anne Buijs (aanvoerder), Celeste Plak en Myrthe Schoot hebben een pauze ingelast.

Kirsten Knip zit wel weer bij de selectie. De 30-jarige libero viel vorig jaar buiten de WK-ploeg, maar krijgt van de nieuwe Duitse bondscoach een kans op weg naar Parijs 2024.

Comeback in derde set

In Nagoya verloor het jonge Oranje de eerste twee sets (25-21 en 25-22), maar de ploeg groeide wel in het duel. Mede dankzij een ijzersterk blok van Jolien Knollema en een goede servicebeurt van Nova Marring sleepte Oranje er een vierde set uit (25-20).

Na wat foutjes ging de slotset met 25-22 toch weer naar Duitsland, dat in totaal maar vijf punten meer maakte. Oranje staat op de wereldranglijst één plaats hoger dan Duitsland: twaalfde om dertiende.