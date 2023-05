Voor Rus komt veel samen op Roland Garros: 'Doe dit vooral voor mijn vader'

Een overwinning brengt Rus zelfs terug in de tophonderd. Dat idee alleen al geeft haar nieuwe energie, na een zware periode. Ze verloor onlangs haar vader. "Maar je moet doorgaan. Ik doe dit vooral voor mijn hem. Hij wilde dit zo, dat geeft me ook weer moed."

De negende keer op Roland Garros is voor Arantxa Rus de bijzonderste deelname van de afgelopen jaren, ook al heeft de buitenwereld misschien het idee dat ze allang geen rol van betekenis meer speelt in het internationale toptennis.

Rus heeft zelf een nieuw tennisbestaan opgebouwd in Spanje, met alle aanloopproblemen van dien. "Je mist je familie, je mist het thuiszijn. Ik had het daar in mijn eerste jaar erg lastig mee", vertelt ze. "Ik had een aantal mindere jaren. Maar ik wilde het nog een keer proberen, een beetje alles-of-niets. En dat is goed uitgepakt."

Het Spaanse leven doet haar goed. "Een heel fijn land om te wonen te trainen, ik kan altijd buiten spelen. En ik vind de mensen leuk, hoe ze me behandelen, hoe ze naar sport kijken."

Nog aantal jaar tennissen

Twee jaar woont ze er nu. En vijf jaar duurt de samenwerking met coach Julian Alonso inmiddels. Onder zijn strenge regime is ze naar eigen zeggen helemaal vanaf nul begonnen. Althans, zo voelt dat.

"Ik moest aan heel veel dingen werken", vertelt de voormalige nummer 61 van de wereldranglijst. Haar opponent in de eerste ronde, Grabner, is toevallig de huidige nummer 61. "Ik wil die positie nog steeds proberen te verbeteren, dat is nog steeds mijn doel."

"Ik heb nu zoiets dat ik nog wel een aantal jaar wil spelen. Over stoppen denk ik nog niet na. Op dit moment vind ik het tennis ook nog veel te leuk om te doen."