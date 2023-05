Voor het eerst treft zwerm drones Moskou: 'Wake-upcall voor inwoners'

De Russische hoofdstad is vanmorgen voor het eerst getroffen door een grootschalige drone-aanval. Het Kremlin beschuldigt Oekraïne, maar Kyiv ontkent betrokkenheid. Volgens de autoriteiten van Moskou zijn alle acht drones vernietigd. Er zijn twee lichtgewonden en lichte schade aan gebouwen gemeld. Er is onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd in Moskou. Volgens eerste berichten op Telegram vlogen er zo'n 25 onbemande toestellen. Het Kremlin zei later dat het om acht drones ging. Vijf daarvan zouden zijn neergeschoten door luchtafweer. Drie drones zijn door middel van stoorzenders uit koers gebracht, meldt het ministerie van Defensie. Een buurtbewoner vertelt dat zij niets hoorde vliegen of exploderen:

Een van de getroffen gebieden is district Odintsovski, een gebied ten westen van Moskou waar de elite woont. In deze wijk heeft president Poetin bijvoorbeeld een landgoed. Een Russisch parlementslid noemt het de zwaarste luchtaanval op Moskou sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij stelt dat burgers "de nieuwe realiteit" onder ogen moeten zien. Oekraïne volgt het nieuws over de drone-aanval op Moskou met plezier, zo reageert een adviseur van president Zelensky. Hij zegt dat Rusland meer drones kan verwachten, maar ontkent dat Oekraïne er iets mee te maken heeft. Dode bij aanval op Kyiv Ook Kyiv is afgelopen nacht weer getroffen door een drone-aanval. Bij deze Russische luchtaanval is ten minste een persoon gedood, zegt burgemeester Klitsjko. Het is de derde grote aanval op de Oekraïense hoofdstad in 24 uur tijd. Sinds oktober vorig jaar bestookt Rusland Oekraïne regelmatig met goedkoop geproduceerde kamikazedrones. Het valt nog niet met zekerheid te zeggen wie er achter de luchtaanval op Moskou zit. Er wordt gewezen naar betrokkenheid van Kiev, maar het is ook mogelijk dat Rusland het incident in scène heeft gezet, bijvoorbeeld om de mobilisatie van nieuwe militairen of de aanvallen op Oekraïne verder op te kunnen voeren. Aanval op Kremlin Rusland is de afgelopen tijd vaker getroffen door drones. Begin mei werden twee drones neergehaald bij het Kremlin. Rusland beschuldigde Oekraïne toen van een mislukte moordaanslag op president Poetin. Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Oekraïne inderdaad achter de aanval op het Kremlin zit, meldden media in de VS onlangs. Dat zou blijken uit geluidsopnames van gesprekken tussen Oekraïense officieren.