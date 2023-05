Medewerkers VDL Nedcar leggen opnieuw het werk neer

Medewerkers van VDL Nedcar in Born hebben vandaag opnieuw het werk neergelegd. Volgens de vakbonden ligt de productie bij de Limburgse autofabriek stil. Het gaat om de vijfde officiële stakingsdag bij het bedrijf deze maand.

VDL hoopt in de middag de productie alsnog op te kunnen starten. "Er zijn veel meer werkwillenden dan stakers", laat de woordvoerder van het bedrijf aan 1Limburg weten.

Medewerkers staken omdat ze een beter sociaal plan willen voor de ontslagen die eraan zitten te komen. In maart 2024 loopt namelijk het contract tussen VDL Nedcar en BMW af, de enige opdrachtgever van de fabrikant. Er is geen zicht op een nieuwe opdrachtgever.

De leden van de vakbonden FNV en CNV hebben eind vorige week het bod voor een sociaal plan van hun werkgever met een grote meerderheid afgewezen. Met name de ontslagvergoeding bleek nog steeds te laag voor het personeel.

Bonus

Afgelopen weekend werd duidelijk dat het bedrijf een bonus van 7500 euro per werknemer wil intrekken als het personeel van Nedcar doorgaat met staken. Dat schreef Nedcar-directeur John van Soerland in een brief aan alle medewerkers van de autofabriek.

"Werkonderbrekingen leiden ertoe dat wij onze afspraken niet kunnen naleven waardoor de persoonlijke bonus niet zal worden uitgekeerd", schreef Van Soerland aan de medewerkers.

Volgens een woordvoerder van de FNV volgt er later deze week waarschijnlijk nog een stakingsdag, schrijft de omroep.