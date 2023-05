Japanse premier maakt draai en kiest alsnog voor ontslag van zijn zoon

Na een nieuw schandaal kon ook de Japanse premier Fumio Kishida er niet meer omheen. Gisteren ontsloeg hij dan toch zijn zoon, Shotaro Kishida. Die was als uitvoerend secretaris van het kabinet van zijn vader opnieuw in opspraak gekomen. De timing van het ontslag is opvallend, de laatste keer dat Shotaro de bocht uitvloog was namelijk al in januari.

In die maand ging premier Kishida op een wervelwindtoer door Europa en Noord-Amerika om politieke steun te vinden bij bondgenoten. Tijdens het bezoek van de premier aan het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada besloot zijn zoon om met een overheidsauto op rekening van de overheid te gaan winkelen en een tour te doen langs toeristische trekpleisters. In Japan werd dit gezien als een verspilling van belastinggeld en de premier kwam onder vuur te liggen.

Kishida nam zijn zoon aanvankelijk in bescherming door te zeggen dat het onderdeel was van "officiële verplichtingen" als kabinetssecretaris. De overheid gaf in een officiële verklaring aan dat het inderdaad geen probleem was, omdat zoon Shotaro foto's had genomen voor de sociale media-accounts van zijn vader. Ook had hij namens de premier geschenken gekocht.

Maar oppositiepartijen noemden het nepotisme en riepen om zijn ontslag. De premier zag uiteindelijk ook in dat de positie van zijn zoon onhoudbaar was geworden. "Daarom kies ik ervoor om hem te vervangen", zei hij gisteren.

Ongepaste foto's

Het winkelen met belastinggeld gaf uiteindelijk de doorslag, maar het was dus allerminst het eerste schandaal waar vader en zoon bij betrokken waren. Vorig jaar lekte een weekblad foto's waarin Shotaro Kishida op symbolisch belangrijke locaties in de residentie van de premier op 'ongepaste wijze' poseerde.

Tijdens een privé-evenement poseerde hij met vrienden en familie op de trap waar traditioneel het nieuwe kabinet wordt gepresenteerd aan het Japanse volk. De groep poseerde op dezelfde manier als kabinetsfoto's, een "respectloze" actie volgens het weekblad. Op nog een andere foto ligt zoon Shotaro onderuitgezakt op de trap. Na het lekken van de foto's werd de overheid door oppositiepartijen gedwongen te reageren, en noemde het incident "ongepast".

De foto's werden ook op sociale media gedeeld: