Tennistoernooi Rosmalen stunt met komst Venus Williams, eerste keer in Nederland

Venus Williams doet mee aan het tennistoernooi van Rosmalen. Voor het eerst doet de voormalig nummer één van de wereld mee aan een toernooi in Nederland.

De oudste van de twee Williams-zussen wordt volgende maand 43 en is al bijna dertig jaar actief in het mondiale toptennis. Zeven keer won ze een grandslamtoernooi, drie keer pakte ze aan de zijde van haar zus Serena olympisch goud en ze mocht zich elf weken de beste van de wereld noemen.

Wildcard

Williams krijgt een wildcard. Door blessureleed kwam ze sinds januari niet meer in actie en is ze afgezakt naar plek 701 op de wereldranglijst. Desondanks zou ze op haar oude dag in goeden doen nog best voor een stunt kunnen zorgen, aangezien ze het beste spel uit haar carrière op snelle grasbanen heeft laten zien.