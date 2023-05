Edwin van der Sar is niet langer algemeen directeur van Ajax. "Na bijna elf jaar in de directie ben ik op. We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest", aldus Van der Sar in een persbericht. De 52-jarige oud-doelman draagt zijn taken per 1 juni 2023 over aan zijn collega-directieleden. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft aan Van der Sar gevraagd formeel aan te blijven tot 1 augustus voor een goede overdracht van de nationale en internationale dossiers. "Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen", vervolgt Van der Sar. "Het voelt niet goed om de komende periode beslissingen te moeten nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan. Vandaar mijn besluit om nu te stoppen."

'Van der Sar bleek te weinig leider' "We wisten dat hij in een moeilijke situatie zat, op technisch gebied ging het helemaal mis afgelopen jaar", aldus NOS-commentator Arno Vermeulen in het NOS-journaal. "Erik ten Hag was weg, eerder al Marc Overmars. Hij bleek wel erg kwetsbaar in het leiden van de club zonder die twee mensen. Bovendien waren er wat affaires, zoals rondom Overmars. Daar vond men dat hij weinig doortastend had opgetreden." Volgens Vermeulen waren ze bij Ajax ook niet blij over hoe de affaire rondom Abdelhak Nouri, die na een hartstilstand in coma kwam, werd afgehandeld. "Dat duurde allemaal veel te lang om op te lossen." "Er was veel kritiek en met de slechte resultaten gaat het in sport heel snel. Hij bleek toch te weinig leider om Ajax uit die moeilijke situatie weer terug te brengen naar het normale niveau."

Onder oud-speler Van der Sar, die in 2012 aantrad als directeur marketing en vier jaar later algemeen directeur werd, eindigde Ajax dit seizoen als derde achter Feyenoord en PSV. Het was voor Ajax het slechtste seizoen in veertien jaar tijd. De sportieve ineenstorting - mede door het vertrek van eerst Marc Overmars als directeur voetbalzaken en daarna hoofdtrainer Erik ten Hag - werd Van der Sar onder supporters zwaar aangerekend. Halve finale Champions League Sinds Van der Sar de stap maakte naar algemeen directeur ging het lange tijd crescendo in Amsterdam. Samen met Overmars en Ten Hag eindigde de club vier seizoenen achter elkaar als eerste. Alleen in 2020 leverde dat geen kampioensschaal op, omdat dat seizoen voortijdig werd beëindigd vanwege de coronapandemie. In 2019 en 2021 werd de KNVB-beker gewonnen en in 2019 de Johan Cruijff-schaal. In het seizoen 2018/19 reikten de Amsterdammers met Van der Sar aan het roer tot de halve finales van de Champions League.

Marc Overmars en Edwin van der Sar in beter tijden, na de 4-1 zege bij Real Madrid in 2019 - Pro Shots

Pier Eringa, voorzitter van de RvC, laat weten dat zij graag hadden gezien dat Van der Sar was gebleven. "Maar zijn besluit stond vast en wij hebben dat te respecteren. Het afgelopen seizoen is niet representatief voor de totale periode van Ajax onder zijn leiding." "De club heeft heel veel successen meegemaakt, is enorm gegroeid en heeft ook internationaal aan aanzien gewonnen. Zijn taken worden overgenomen door de zittende directie." Eringa verwacht snel na 1 augustus met een nieuwe directie-samenstelling te komen. "Onze ambitie daarbij is om iemand met een Ajax-achtergrond in de top toe te voegen."