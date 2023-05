Miami Heat stelt orde op zaken, na bijna historische comeback Boston Celtics

Miami Heat heeft de grootste comeback ooit in de play-offs van het Amerikaanse basketbal voorkomen. In het zevende en beslissende duel met Boston Celtics werd een plek in de NBA-finale veiliggesteld: 84-103.

Miami verspeelde in de serie een voorsprong van 3-0, mede door een onwaarschijnlijke ontknoping in het zesde duel. Daarin werd 0,1 seconde voor tijd de zege verspeeld.

"Dat kan de teamgeest flink schaden", wist Heat-coach Erik Spoelstra over die mentale tegenvaller. "Maar in plaats daarvan dreef het ons tot meer vastberadenheid om te proberen de klus alsnog te klaren."

Miami was oppermachtig in het uitduel en liep mede dankzij Jimmy Butler (28 punten in totaal) en Caleb Martin (26) al vroeg in de wedstrijd ver uit. Daardoor is het na New York Knicks in 1999 pas de tweede club ooit die zich via een achtste plek in de reguliere competitie van de Eastern Conference tot de grote finale opwerkt.

Finale tegen debutant Denver

Daarin wacht Denver Nuggets, dat nog nooit eerder de eindstrijd had bereikt. De Nuggets rekenden eerder al met 4-0 af met het Los Angeles Lakers van de grote NBA-ster LeBron James.

"We hadden het erover dat we het moeilijk zouden krijgen op de weg naar de finale, maar we hebben het geflikt", zei Butler, die werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler in deze serie. "Maar we zijn nog niet tevreden. We hebben nog vier overwinningen te behalen."