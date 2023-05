Mysterie knalgroen kanaal Venetië opgelost

Het mysterie rond een knalgroen kanaal in Venetië is opgelost. De felle kleur komt door fluoresceïne, een kleurstof die wordt gebruikt om waterleidingen en het riool te testen, aldus lokale autoriteiten. Het fluorescerend groene water in de Italiaanse stad is niet gevaarlijk.

Zondag doken foto's op van de vreemde kleur van het water bij de beroemde Rialtobrug in Venetië. Autoriteiten startten direct een groot onderzoek om de oorzaak vast te stellen.

Het is niet duidelijk wie de kleurstof aan het water heeft toegevoegd. De politie onderzoekt of het mogelijk om een klimaatprotest gaat, schrijft de lokale krant La Nuova Venezia. Luca Zaia, de lokale president, zegt dat Venetië "helaas een podium voor activisme" is geworden. Milieuactivisten ontkennen dat ze er iets mee te maken hebben.

Een klimaatgroep was eerder deze maand wel betrokken bij het zwart kleuren van het water in de beroemde Trevifontein in Rome. Die actie werd wel direct opgeëist.