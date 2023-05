In de regio Rotterdam is het metroverkeer ontregeld vanwege een storing. Vanochtend vroeg liet vervoersmaatschappij RET weten dat er helemaal geen metro's reden. Rond 07.00 was de storing opgelost, maar de dienstregeling wijkt nog wel af.

Volgens de RET was er sprake van spanningsproblemen. Daardoor wijken de vertrektijden van de metro's A, B, C, D en E af. Het is niet duidelijk hoelang het gaat duren voordat de problemen zijn opgelost.