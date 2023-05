Wekdienst 30/5: Eerste Kamer gekozen • Stemming nieuwe pensioenwet

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanmiddag kiezen de 572 leden van de Provinciale Staten nieuwe Eerste Kamerleden. Van de meeste zetels staat vast naar welke partij ze gaan, maar voor de laatste zogeheten restzetels is het spannend. De NOS zendt de verkiezingen voor de Eerste Kamer live uit vanaf 15.45 uur, online en op NPO 1 en NPO Radio 1.

De 'oude' Eerste Kamer vergadert vandaag nog gewoon: vanavond wordt er naar verwachting gestemd over de nieuwe pensioenwet. Gisteravond verscheen nog een brandbrief van hoogleraren staatsrecht, die zeggen dat de wet niet voldoet aan de grondwet.

En bij de rechtbank Rotterdam begint de strafzaak tegen een 55-jarige man die goederen zou hebben geleverd aan Rusland, die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Zulke leveringen zijn verboden: tegen Rusland zijn sancties ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne.

Wat heb je gemist?

De veerboot tussen Holwert en Ameland, waar tientallen tot honderd passagiers vastzaten, is teruggevaren naar het Ameland. Daar zijn de gedupeerde reizigers opgevangen, in de hoop deze ochtend alsnog naar het vasteland te kunnen.

De autobrug gaat niet meer naar beneden, waardoor de auto's niet gelost konden worden. Vanwege het einde van het Pinksterweekend was het erg druk op de boot en waren ongeveer honderd mensen gedupeerd.

Iedereen zonder auto kon wel meteen aan wal. Het gaat om de veerboot die om 19.50 uur aankwam in Holwert. Rond 00.30 uur kregen passagiers te horen dat de boot terugvaart naar Ameland, waar ze werden opgevangen om te overnachten. De bedoeling is dat ze vroeg in de ochtend met de veerboot naar Holwert kunnen en daar alsnog met hun auto hun weg kunnen vervolgen.

Ander nieuws uit de nacht:

Dode bij nieuwe luchtaanvallen op Kyiv: Rusland heeft Kyiv voor de derde keer in 24 uur bestookt met luchtaanvallen. In verschillende wijken klonk het luchtalarm. De burgemeester spreekt van "een massale aanval" en riep op de schuilkelders niet te verlaten.

Opnieuw slachtoffers uitbarsting Vesuvius opgegraven in Pompeï: In de oude Romeinse stad Pompeï zijn opnieuw botresten gevonden van mensen die omkwamen bij de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 na Christus. Waarschijnlijk gaat het om twee vrouwen en een klein kind, die schuilden in een bakkerij.

Weer geruchten over gezondheid Loekasjenko, 'als hij wegvalt stuurt Poetin gewoon een mannetje': Weinig Belarussen zouden rouwig zijn als hij van het toneel verdwijnt.

En dan nog even dit:

De Ajax-vrouwen, die eerder deze maand de landstitel wonnen, zijn gisteravond toch nog gehuldigd. Er was een groot feest in club Levenslang in Amsterdam. Het hele team was bij het feest aanwezig en kwam in limousines aanrijden.