Veerboot met gestrande reizigers na uren wachten terug naar Ameland

Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat Noord-Nederland is de lierkabel afgebroken. Daarmee gaat de brug omhoog en omlaag. "De kabel is gebroken en zit vast in het mechanisme. Daar zit geen beweging meer in."

Het duurt nog uren voordat de brug weer omlaag kan, zegt de woordvoerder. "Dit gaat wel tot diep in de nacht duren. Als het meezit, is het defect tussen 03.00 en 04.00 uur vannacht verholpen."

Of de dienstregeling komende dag ook nog ontregeld is, durft de directeur van Wagenborg niet te zeggen. Omdat er sowieso al extra afvaarten gepland stonden, wordt het volgens hem nog een hele klus om alle nu op Ameland vastzittende passagiers 's ochtends alsnog naar het vasteland te brengen.

Huilende kindjes

Er was ook een andere veerboot vanuit Ameland onderweg naar Holwert. Die maakte meteen al rechtsomkeert, omdat er maar één veerboot tegelijk in de haven kan liggen. Gedupeerden die geen slaapplek hebben op Ameland, worden opgevangen door verschillende vakantieparken.

Sonja Evers, eigenaresse van Het Ballumer Hof, ving halsoverkop gestrande vakantiegangers op. "Via iemand van de rederij kregen we dit verzoek", vertelt Evers. "De huisjes waren net weer leeg, dus we hebben vier jonge gezinnen een plek kunnen geven. Ze hadden huilende kindjes bij zich die doodmoe waren, heel sneu."