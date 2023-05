Opnieuw slachtoffers uitbarsting Vesuvius opgegraven in Pompeï

In de oude Romeinse stad Pompeï zijn opnieuw botresten gevonden van mensen die omkwamen bij de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 na Christus, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Waarschijnlijk gaat het om twee vrouwen en een klein kind, die schuilden in een bakkerij.

De drie slachtoffers zijn niet omgekomen door de uitbarsting zelf, maar door het instorten van gebouwen, zegt Gabriel Zuchtriegel, directeur van het Archeologisch Park van Pompeï. De uitbarsting van de Vesuvius ging gepaard met aardbevingen.

De skeletten werden in een liggende positie aangetroffen: