Tientallen bomen omgewaaid tijdens noodweer in Noordoost-Nederland

In Veendam was er veel overlast door de hoosbuien, is te zien op deze beelden:

Noodweer en zware windstoten hebben vanmiddag overlast veroorzaakt in het noordoosten van het land. Vooral in Veendam en in het noorden van Drenthe waaiden bomen om en liepen straten onder water.

Voor zover nu bekend is er één gewonde gevallen: in Tynaarlo raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt in een regen- of hagelbui, meldt RTV Drenthe. De auto belandde in de sloot langs de weg, de bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

In een smalle strook tussen Assen en Veendam werden tientallen, soms forse bomen geveld door windstoten. Een aantal viel op huizen of op een doorgaande weg. Het verkeer moest op sommige plekken worden omgeleid of stopgezet om de brandweer de gelegenheid te geven de weg vrij te maken.

Water stroomt de serre in

In De Wijk werd een tankstation gesloten vanwege wateroverlast. Het dak van het tankstation kon de buien niet verwerken. Het water viel dwars door het dak.

In het dorp Niebert, op de grens van Groningen en Drenthe, ontstond schade aan woonhuizen. Een van de bewoners daar zag het water haar serre binnenstromen. 'We dachten dat het een gewone storm was, maar de regen ging horizontaal en kwam zo aan de westkant van het huis naar binnen", zegt ze bij RTV Noord. "Vreselijk."