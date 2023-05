Brandbrief hoogleraren aan Eerste Kamer: nieuwe pensioenwet ongrondwettelijk

Drie hoogleraren staatsrecht hebben een brandbrief gestuurd aan de Eerste Kamer met kritiek op de Wet toekomst pensioenen. Daar wordt volgens planning morgenavond over gestemd. Volgens de hoogleraren Wim Voermans, Paul Bovend'Eert en Joost Sillen moet minister Schouten voor Pensioenen de wet intrekken en moet de Eerste Kamer de behandeling staken omdat deze naar hun mening niet voldoet aan de grondwet. Hun kritiek richt zich niet op het nieuwe pensioenstelsel op zich. Het gaat hen om een bepaling in de grondwet die zegt dat als er over het inkomen van Kamerleden wordt gestemd, er een tweederdemeerderheid van de stemmen nodig is. Volgens de hoogleraren gaat de nieuwe pensioenwet ook over het inkomen van Kamerleden en oud-Kamerleden en is de bepaling in de grondwet van toepassing.

Bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak mengde zich ook in de discussie. Hij wijst erop dat al eerder een pensioenwijziging is aangenomen die ook betrekking had op Kamerleden, die toen niet met tweederdemeerderheid is aangenomen. Dat schept volgens hem een precedent. Schouten had dit vraagstuk al bij het maken van de wet voorgelegd aan de Raad van State en de Tweede Kamer. De minister stelt zich op het standpunt dat het om een technische wijziging in de pensioenwet gaat, waar het grondwetsartikel niet voor is bedoeld. Een woordvoerder van Schouten laat weten dat de minister bij dit standpunt blijft.

De Wet toekomst pensioenen werd in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen, maar niet met een tweederdemeerderheid. Bij de hoofdelijke stemming waren 93 Kamerleden voor en 48 tegen. Tegenstanders van de nieuwe pensioenwet in de Eerste Kamer, zoals de senatoren Tiny Kox (SP) en Martin van Rooijen (50Plus), vroegen om het advies van de hoogleraren. Zij kondigden al aan morgen een beroep te doen op het bezwaar van de hoogleraren.

