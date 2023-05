Het was soms 'onprettig' bij landskampioen Pinoké, dat precies op tijd in vorm was

Vorig jaar was een kampioenschap dichtbij, maar verloor Pinoké in de finale van Bloemendaal. Vandaag nam de club revanche. Mahieu: "Er is zoveel gebeurd in de afgelopen tijd. Het is de laatste tijd niet altijd even makkelijk geweest."

De woorden van de trainer zeggen iets over de bijzonderheid van de prestatie van zijn team. Pinoké ontstond in 1945 na een fusie tussen de Amsterdamse hockeyclubs O.K. en Pinokkio. Sindsdien ontwikkelde de club zich, maar de beste van het land heeft de club zich nooit mogen noemen.

"De missie is voltooid. De jongens hebben het fantastisch gedaan. Ik stond acht minuten voor tijd al met tranen in mijn ogen langs de lijn. Ik ben zo, blij", zei succescoach Jesse Mahieu na afloop.

Hoewel de naam van hockeyclub Pinoké afgeleid is van Pinokkio, logen de feiten er vandaag niet om. De club uit Amstelveen schreef hockeyhistorie met een sensationele zege op landskampioen Bloemendaal (0-4) en werd zo voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland.

Zo had het niet veel gescheeld of Pinoké had zich dit seizoen helemaal niet gekwalificeerd voor de play-offs om de landstitel. De Amstelveners stonden in de eindrangschikking vierde en wisten zich ternauwernood te plaatsen voor de wedstrijden om de titel. "Het is billenknijpen en soms onprettig met elkaar geweest."

Mahieu vond dat de staf er in het begin te hard aan moest trekken en dat spelers te weinig verantwoordelijkheid namen. Uiteindelijk werden er ook wisselingen in de technische staf doorgevoerd.

Volgens Mahieu kwam de kentering na de uitschakeling in de kwartfinales van de Euro Hockey League in april tegen Racing Club Brussel. "Daar kregen we de deksel op de neus. Dat heeft bij veel jongens de ogen geopend. Daar is echt een verandering in mindset gekomen. Het is een harde les geweest."

De trainer zegt dat spelers veel meer van elkaar zijn gaan eisen. Dit leidde tot kwalificatie voor de play-offs, waarin het uiteindelijk nummer één Kampong en nummer twee Bloemendaal versloeg.

'Perfecte dag'

Kampong werd in de halve finales twee keer verslagen (3-1 en 2-1) en in de eerste finale tegen Bloemendaal werd het 1-1. Het huzarenstukje volgde uiteindelijk precies op het juiste moment. In de tweede en beslissende finale werd Bloemendaal aan de kant geschoven: 4-0.

"Het komt er allemaal in één wedstrijd uit", zegt Marlon Landbrug, die twee keer scoorde in de finale. "4-0, man. Doe normaal. Ik eet mijn schoen straks op denk ik. Schiet mij maar lek. Het is de perfecte dag."