Blessure zit Van de Zandschulp dwars op Roland Garros: 'Stop voorlopig met spelen'

De nederlaag in de eerste ronde van Roland Garros tegen de Argentijnse qualifier Thiago Agustín Tirante is deels te wijten aan een blessure. Botic van de Zandschulp zei na zijn verloren eerste rondepartij dat hij veel last heeft van zijn voet.

Het is nog maar de vraag of Van de Zandschulp op tijd fit is voor het grasseizoen, dat voor de tennisser uit Veenendaal over anderhalve week zou moeten starten met het toernooi in Rosmalen. "Ik stop voorlopig met spelen en ga pas weer beginnen als ik pijnvrij ben", zegt de nummer 31 van de wereldranglijst.

Frustraties

Hij liep de blessure half april op na het toernooi van München, waar hij in de finale vier matchpoints onbenut liet. Dat frustreerde de Nederlander dusdanig dat hij uit woede ergens tegenaan schopte, met als gevolg een pijnlijke voet. Waarop Van de Zandschulp zijn frustraties uitte wilde hij niet kwijt, maar feit is dat hij sindsdien met een ei op zijn voet loopt.

In eerste instantie gaven medici aan dat de blessure in een week tot anderhalve week genezen zou zijn en spelen zou de blessure ook niet verergeren. Maar de pijn is nog niet weg.

Toch ging trainen in Parijs juist erg goed en leek hij weinig last te hebben. Tot hij dus de baan op moest voor zijn partij tegen Tirante. Van de Zandschulp had vooral met afzetten en glijden last in Parijs.