Ajax haalt Utrecht-rechtsback Klaiber als vervanger van Dest

Sean Klaiber is speler van Ajax. De Amsterdammers hadden al een akkoord met FC Utrecht, maar zijn er nu ook persoonlijk uit met de 26-jarige rechtsback. Hij tekent voor vier jaar.

Ajax betaalt naar verluidt een bedrag van zo'n vijf miljoen euro, dat via bonussen nog kan oplopen tot zo'n zeven miljoen euro. In de hoofdstad is Klaiber de vervanger van Sergiño Dest, die naar FC Barcelona vertrekt.

Klaiber debuteerde in 2014 namens FC Utrecht in het betaalde voetbal. Sindsdien staat hij onder contract in de Domstad. In 2015 werd hij kort verhuurd aan FC Dordrecht.