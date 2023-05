Xavi polst Messi voor terugkeer bij Barcelona: 'Op WK gezien hoe goed hij nog is'

FC Barcelona-trainer Xavi heeft Lionel Messi gepolst voor een terugkeer. Dat zegt de voormalige middenvelder in een interview met de Spaanse krant Sport.

Xavi vindt niet dat de bijna 36-jarige Messi op het hoogste niveau niet meer mee kan komen. "Hij heeft misschien wat verloren qua explosiviteit, maar we hebben eind vorig jaar op het WK gezien hoe goed hij nog is."

Ook voor de speelstijl heeft het geen consequenties, denkt de trainer die dit jaar met Barcelona kampioen werd. "Het zou niets veranderen aan onze manier van voetballen, het is praktisch hetzelfde", zegt Xavi over zijn oud-ploeggenoot. "Lionel kan op meerdere posities uit de voeten, als 'valse' spits, als buitenspeler en ook op het middenveld."

Einde contract

Messi moest in 2021 Barcelona na 21 jaar verlaten omdat de club hem niet meer kon betalen. Messi kondigde zijn vertrek in tranen aan en verhuisde naar de Franse club Paris Saint-Germain, waar zijn contract na dit seizoen ten einde is gekomen. Eerder deze maand werd Messi in verband gebracht met een vertrek naar Saudi-Arabië.

Volgens Xavi staat Messi wel open voor een eventuele terugkeer. Vicevoorzitter van de club Rafael Yuste bevestigde twee maanden geleden al dat de Catalanen de eerste contacten met zijn management hadden gelegd.