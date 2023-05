China wil voor 2030 astronauten op de maan zetten. Ook wordt het Chinese ruimtestation Tiangong uitgebreid, heeft het Chinese ruimteagentschap aangekondigd.

De plaatsvervangend directeur van het Chinese ruimteagentschap gaf op een persconferentie geen specifieke datums. China bereidt zich eerst voor op een "kort verblijf op het maanoppervlak en een gezamenlijke verkenning van mens en robot", vertelde adjunct-directeur van de Chinese bemande ruimtevaartorganisatie Lin Xiqiang aan verslaggevers. Hoelang dat korte verblijf moet gaan duren, zei hij niet.

De Chinezen stelden ook drie nieuwe astronauten voor die morgen naar het ruimtestation gaan. Ze vervangen een bemanning die de afgelopen zes maanden op het baanstation heeft geleefd. Onder de nieuwe bemanning zit voor het eerst een burger, meldt persbureau Reuters. Alle voorgaande bemanningsleden kwamen van de militaire vleugel van de Communistische Partij.

Gui Haichao, een professor aan het onderzoeksinstituut voor lucht- en ruimtevaart in Peking, voegt zich bij missiecommandant Jing Haipeng en ruimtevaartuigingenieur Zhu Yangzhu. Jing noemde hun missie "een nieuwe fase" in het Chinese ruimtevaartprogramma. "We zijn ervan overtuigd dat de lente van de Chinese ruimtewetenschap is aangebroken en we hebben de vastberadenheid, het vertrouwen en het vermogen om de missie te voltooien", zei Jing, een generaal-majoor die drie eerdere ruimtevluchten heeft gemaakt.

Maanmissies

De bouw van het Tiangong-ruimtestation zou in november al zijn afgerond. Maar nu blijkt er toch nog een uitbreiding te komen "om de ondersteuning van wetenschappelijke experimenten te bevorderen en de bemanning betere werk- en leefomstandigheden te bieden", zei Lin.

Het ruimteprogramma van China groeit snel. Het land wil concurreren met de VS, in een ruimtewedloop die doet denken aan de rivaliteit tussen de VS en de voormalige Sovjet-Unie in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Zowel China als de VS overweegt ook permanente bases op de maan te plaatsen die worden bemenst.

Naast hun maanprogramma's hebben de VS en China ook rovers op Mars laten landen. Daarnaast is Peking van plan om de VS te volgen bij het landen van een ruimtevaartuig op een asteroïde. Andere landen en organisaties, van India en de Verenigde Arabische Emiraten tot Israël en de Europese Unie, plannen ook maanmissies.

Blue Origin

Eerder deze maand maakte NASA bekend dat Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van techmiljardair Jeff Bezos, een van de ruimtevaartuigen gaat bouwen waarin astronauten over een paar jaar op de maan gaan landen.

De maanlander is bedoeld voor de Artemis V-maanmissie, nu gepland voor 2029. Het is de tweede maanlander die voor NASA's nieuwe maanproject wordt ontwikkeld. Het ruimteschip voor de eerste twee landingen in het programma (Artemis III en IV) was al in 2021 geselecteerd.