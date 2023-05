Van de Zandschulp verliest van nummer 153 en is na eerste ronde klaar in Parijs

Botic van de Zandschulp is al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander leed een nederlaag tegen qualifier Thiago Tirante, de nummer 153 van de wereld (2-6, 6-4, 3-6, 3-6).

De Nederlander kampte wel met een voetblessure, zo gaf hij na de wedstrijd aan. Van de Zandschulp liep al een aantal weken rond met die blessure en hij had er maandag naar eigen zeggen veel last van.

De wedstrijd van Van de Zandschulp begon vanwege een opgave in een eerdere partij een stuk eerder dan verwacht. De Nederlander leek er nog niet helemaal klaar voor. Hij begon erg slecht aan de wedstrijd. Hij raakte geen bal en verloor de eerste drie games in de eerste set, die uiteindelijk met 6-2 verloren ging.

De als nummer 25 geplaatste Van de Zandschulp herpakte zich in de tweede set en leek de wedstrijd daarmee te kantelen. Dit gebeurde echter niet tegen de onbevangen spelende Argentijn.

Slechtste Roland Garros

Van de Zandschulp oogde in de sets daarna weer gelaten en serveerde niet al te best (twaalf dubbele fouten in de hele wedstrijd). Hij had daarnaast ook een haperende forehand en sprong slordig om met zijn negentien breekkansen (slechts vier breaks).

De nederlaag in de eerste ronde van een grandslam is een unicum. Dat gebeurde alleen bij zijn debuut in 2021 in Australië. Op Roland Garros kwam Van de Zandschulp twee jaar geleden tot de tweede ronde en vorig jaar als geplaatste speler tot de derde ronde.