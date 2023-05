Ajax-vrouwen krijgen vandaag toch nog een huldiging

De Ajax-vrouwen, die eerder deze maand de landstitel wonnen, worden vanavond toch nog gehuldigd. Vanaf 18.00 uur is er een groot feest in club Levenslang. Het hele team is bij de huldiging aanwezig, laat aanvoerder Sherida Spitse weten.

De huldiging is een initiatief van onder andere een Amsterdamse bierbrouwerij, online voetbalkanaal FC Afkicken en voormalig Ajax-voetbalster Leonne Stentler. Er staan optredens op de planning van Elmer en FeestDJRuud.

Ajax eerder niet akkoord

De gemeente Amsterdam zette eerder een streep door een huldiging op het Leidseplein, nadat Ajax niet akkoord was gegaan met de datum en locatie. "Het kampioenschap is al even geleden (7 mei) en het momentum is dus voorbij. En het vermoeden is dat de opkomst tegenvalt, wat niet goed is voor de beeldvorming van het vrouwenvoetbal", aldus de club vorige week in een reactie. Ook het "gebrek aan vreugdestemming" vanwege de slechte prestaties van de Ajax 1-mannen speelde daarbij een rol.

Ajax wilde de huldiging volgens de gemeente pas na de zomer of in 2024 laten plaatsvinden. Dat wordt door de club overigens ontkend.

Het besluit om de vrouwen niet te huldigen leidde tot veel verontwaardigde reacties. Mensen uit de voetbalwereld, de politiek en andere betrokkenen reageerden vol ongeloof.

De AFCA Supportersclub, een van de twee erkende supportersverenigingen van Ajax, liet eerder weten tegen een huldiging van de vrouwen te zijn, vanwege het verder teleurstellende seizoen en omdat het om "een politiek statement" zou gaan.