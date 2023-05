Hockeyhistorie: eerste landstitel voor Pinoké na eclatante zege op Bloemendaal

De hockeyers van Pinoké zijn voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen geworden. In en tegen Bloemendaal boekten de Amstelveners een sensationele 4-0 overwinning. De eerste finale, die zaterdag in Amstelveen werd gespeeld, eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Het kampioenschap is niet alleen bijzonder omdat het de eerste landstitel voor Pinoké is. Het is een imponerende revanche op Bloemendaal, dat vorig jaar in de eindstrijd juist van Pinoké won. Ook stelde Pinoké, dat vierde werd op de ranglijst, pas laat een ticket voor de play-offs voor de landstitel veilig.

Bloemendaal, dat tweede stond in de eindrangschikking, won vorige maand de Euro Hockey League en was voorafgaand aan de wedstrijd de grote favoriet.

Pover Bloemendaal

Onder een aangenaam Bloemendaals zonnetje regende het in de openingsfase van de wedstrijd strafcorners voor Pinoké. De Amstelveners kregen er binnen twintig minuten vier. Ze werden allemaal niet verzilverd.