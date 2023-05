Historisch ijshockeyresultaat leidt in Letland tot spontane vrije dag

Veel inwoners van Letland zullen vanochtend zijn opgestaan met de verwachting dat er weer gewerkt moest worden. Maar voor hen kwam er een grote verrassing: ze hadden plotseling een vrije dag. Het Letse parlement had dat geregeld om het historische resultaat van het nationale ijshockeyteam te vieren.

De Letten behaalden historisch brons op het wereldkampioenschap, ten koste van de VS. Dat wordt vanmiddag groots gevierd door duizenden inwoners van het land, die zijn samengekomen op het centrale plein in de hoofdstad Riga.

Het parlement kwam om 23.45 uur gisteravond nog bijeen om te stemmen over de vrije dag. Veel parlementariërs waren gekleed in de rood-witte outfit van het nationale team. En 10 minuten later was de nationale feestdag om de historische prestatie te vieren geregeld. Volgens de indieners van het voorstel is de vrije dag bedoeld om "het stevige succes van de Letse atleten in ieders geheugen te prenten".

De hele sessie ging er nogal lacherig aan toe. Toen een van de parlementariërs giechelend de namen voorlas van de drie afwezige parlementsleden, leidde dat tot een hoop hilariteit in de Saeima, het parlement in de hoofdstad Riga. Maar na de stemming was er een staande ovatie.