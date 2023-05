25 NAVO-militairen gewond bij ongeregeldheden in Kosovo

De leiders van Kosovo en Servië zijn onder leiding van EU-buitenlandchef Josep Borrell in maart nog in overleg gegaan om de relatie te normaliseren. Ze zijn het toen op een aantal punten eens geworden. Een goede relatie tussen de twee landen is nog belangrijker geworden na de inval van Rusland in Oekraïne, vinden de EU en de VS.

Servië en Kosovo liggen al tientallen jaren met elkaar overhoop. Dat leidde in 1998 en 1999 tot een guerrilla-oorlog, waarmee de Albanese meerderheid in Kosovo afscheiding van Servië wilde bereiken. Etnische Albanezen vertegenwoordigen meer dan 90 procent van de populatie in Kosovo.

De premier van Servië, Ana Brnabic, veroordeelde de inzet van KFOR en impliceerde dat de burgemeesters op een illegale manier de macht hebben gekregen. "Maar we moeten de vrede beschermen, want vrede is alles wat we hebben", sloot ze haar statement af.

Kosovo zette vandaag de politie in om de politici toegang te geven tot gemeentehuizen en om te voorkomen dat Serviërs de gemeentehuizen zouden bestormen. Ook de door de NAVO geleide vredesmacht KFOR kwam dus in actie. Het is niet bekend of er ook politieagenten gewond zijn geraakt.

In de gemeenten waar de Albanezen vorige maand zijn gekozen, wonen vrijwel uitsluitend Serviërs. De Serviërs boycotten de verkiezingen, waardoor de opkomst heel laag was: nog geen 4 procent. Zij erkennen de burgemeesters niet als vertegenwoordigers, maar de regering in de hoofdstad Pristina houdt voet bij stuk.

Correspondent Thijs Kettenis:

"De situatie in Kosovo is natuurlijk al langer gespannen, omdat Servië de onafhankelijkheid van Kosovo niet erkent. We zien het vaker gebeuren dat de spanning in een korte tijd heel snel oploopt, met provocaties over en weer. Servië stuurt dan vaak het leger naar de grens, wat nu ook weer gebeurt. De partijen gaan onder druk van de EU en de VS om tafel, en uiteindelijk komt er een tijdelijk akkoord en is de kou weer uit de lucht.

Ook nu roept de internationale gemeenschap op tot dialoog, maar de felle bewoordingen waarin het gedrag van Pristina worden veroordeeld is opmerkelijk. Het onder dwang installeren van burgemeesters op een plek waar mensen ze echt niet willen, ook al zijn ze gekozen, draagt niet bij aan een oplossing en dialoog, is de kritiek. In dit geval wordt de schuld van de opgelopen spanningen bij Kosovo gelegd."