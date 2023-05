Doek valt voor spinservice in badminton: tot en met de Spelen verboden

Het doek lijkt definitief gevallen voor de spinservice, die de badmintonwereld recentelijk op zijn kop zette. De bijna niet te retourneren opslag werd onlangs al twee weken verboden, maar is nu tot en met de Olympische Spelen in Parijs in de ban gedaan.

Door het tollen van de shuttle was terugslaan nauwelijks meer te doen. Spelers die de spinservice onder de knie hadden, wonnen plots van wereldtoppers. Bovendien bleven rally's beperkt tot een slag of drie: funest voor het kijkplezier.