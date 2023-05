Twente verslaat landskampioen Ajax in spectaculaire strijd om Eredivisie Cup

FC Twente heeft na een spectaculaire finale voor de derde keer beslag gelegd op de Eredivisie Cup, het toetje van het vrouwenvoetbalseizoen. Twente won de finale op De Toekomst met 4-3 van Ajax.

Fenna Kalma, die afgelopen week een contract tekende bij de Duitse topclub VfL Wolfsburg, zette Twente na een kwartier spelen op een 2-0 voorsprong. Halverwege had Ajax de stand alweer gelijkgetrokken na een eigen goal van Marit Auée en een intikker van Rosa van Gool.

De tweede helft was nog geen twee minuten bezig toen Ajax zelfs de leiding nam via een bekeken schot van Sherida Spitse. Tien minuten later maakte Suzanne Giesen gelijk om na een kleine zeventig minuten de wedstrijd ook te beslissen.

Eredivisie, KNVB-beker, Eredivisie Cup

De Eredivisie Cup is na de eredivisie en de KNVB-beker de derde competitie in het nationale vrouwenvoetbal. Twente won het toernooi eerder al in 2020 en 2022.

In de halve finales rekende landskampioen Ajax af met PSV, de nummer vier van de competitie. Twente, winnaar van de eerste periode en tevens bekerwinnaar, versloeg nummer drie Fortuna Sittard.