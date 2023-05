Poolse president keurt wet over Russische invloed goed, oppositie kritisch

De Poolse president Duda gaat een wet ondertekenen om Russische beïnvloeding tegen te gaan, kondigde hij vandaag aan in een persconferentie. De wet maakt het mogelijk om een invloedrijke commissie aan te stellen die onderzoek gaat doen naar Russische invloeden in de Poolse politiek.

Het wordt door critici gezien als een manier om de oppositie uit te schakelen. Ze vrezen dat misbruik wordt gemaakt van de wet in aanloop naar de verkiezingen later dit jaar. Via de commissie kunnen straffen worden opgelegd zoals maximaal tien jaar schorsing voor ambtenaarsfuncties.

De oppositie waarschuwt dat de wet de Poolse grondwet schendt. Volgens Duda is de wet juist nodig voor "transparantie" als het gaat om mogelijke Russische invloed en hij benadrukt dat er ook in andere landen in Europa en in de VS onderzoek wordt gedaan naar Russische invloeden in de politiek.

Lex Tusk

De wet is door de oppositie omgedoopt tot 'Lex Tusk' (lex is het Latijnse woord voor wet), refererend aan oppositieleider Donald Tusk. Regeringspartij PiS beschuldigt Tusk ervan in zijn tijd als premier van Polen (tussen 2007 en 2014) ongunstige gascontracten te hebben afgesloten met Rusland. Via de commissie zou hij in diskrediet kunnen worden gebracht.

Na de persconferentie kwam Tusk direct met een reactie via Twitter. Hij liet weten dat de oppositie een strategie heeft klaarliggen als de wet wordt ingevoerd en dat Duda er "spijt" van zal krijgen.

Aankomende zondag leidt Tusk een mars in de hoofdstad Warschau, met als doel kiezers van de oppositie tot actie op te roepen. De mars vindt plaats tegelijk met de herdenking van de eerste Poolse parlementsverkiezingen na het communistisch regime van 4 juni 1989.