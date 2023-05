Ook baby's slachtoffer van oorlog in Sudan: 'Niemand om ze te voeden'

"Zij moeten elke drie uur gevoed worden. Maar er was helemaal niemand", zegt Abdullah. "We probeerden ze met een infuus te voeden, maar in de meeste gevallen konden we de kinderen niet redden. Zeker vijftig kinderen zijn sinds april gestorven, onder wie minstens twintig baby's. Afgelopen vrijdag was de situatie het ergst: toen overleden zeker dertien pasgeboren kinderen."

Door een tekort aan personeel is het bijna onmogelijk om goed voor de kinderen te zorgen. Sommige kinderen stierven aan de gevolgen van ondervoeding en een tekort aan vocht. Voor pasgeboren kinderen, die op de begane grond liggen, is de situatie nog schrijnender.

Het conflict tussen het Sudanese regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) heeft inmiddels geleid tot vele honderden doden. Naast strijders, militairen en burgers zijn onder hen ook kinderen. Alleen al in een weeshuis in de hoofdstad Khartoem zijn zeker vijftig kinderen gestorven sinds het uitbreken van de oorlog, halverwege april.

Begin deze week ging er een nieuw staakt-het-vuren in, dat een week moet duren. Eerdere pogingen hielden niet lang stand, en ook nu zijn er nog gevechten. Twee VN-agentschappen waarschuwen voor grootschalige honger in Sudan omdat havens door het geweld niet in bedrijf zijn.

De situatie in het weeshuis was altijd al verre van optimaal. Voor de oorlog werden er zo'n 400 kinderen van tussen de 0 en 5 jaar oud opgevangen, vooral baby's. Ze zaten met zo'n 25 kinderen bij elkaar, en baby's lagen met z'n tweeën of drieën samen in een wiegje. In 2003 stierf 75 procent van de kinderen. En in september 2007 ging het om 77 kinderen. De oorzaken destijds? Problemen met de hygiëne, te weinig of slechtopgeleide medewerkers en geen geld.

Mensen die het weeshuis geregeld bezoeken of contact hebben met bezoekers, bevestigen aan persbureau Reuters dat de omstandigheden sinds het uitbreken van de oorlog erg zijn verslechterd en dat het aantal doden fors is toegenomen. Ook een hoge functionaris van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, die gaat over de opvanglocaties, erkent de toename van het aantal doden.

Instrumenten moeilijk te steriliseren

De toename wordt volgens hem veroorzaakt door de gevechten, waardoor medewerkers niet meer komen en waardoor de elektriciteit geregeld uitvalt. In Khartoem is het warm en zonder stroom is er geen ventilatie of airconditioning. Ook leidt stroomuitval ertoe dat medische instrumenten moeilijk gesteriliseerd kunnen worden.

De directeur van het weeshuis zegt bekend te zijn met zeker veertig doden. In de eerste dagen van de oorlog kwam het personeel helemaal niet meer naar de locatie, zegt hij tegen het persbureau.

Een arts bevestigt dat beeld: kort na het uitbreken van de oorlog moesten twintig medici zorgen voor 400 kinderen. Dat is één arts op twintig baby's. Normaal gesproken is dat één op vijf.