Meerjarige energiecontracten maken comeback: 'Tot nu toe zit alles dit jaar mee'

Sinds de energiemarkt ruim anderhalf jaar geleden op hol sloeg, waren ze niet te krijgen: een contract bij een energieleverancier met een vaste prijs voor meerdere jaren. Maar vanaf begin juni zijn dergelijke contracten weer af te sluiten, bij een enkele leverancier kan het nu al. Tegenover de meerjarige contracten staat dat het een stuk duurder wordt om een contract op te zeggen. De prijzen liggen naar verwachting wel onder het niveau van het huidige prijsplafond van 1,45 euro per kuub gas, al is het niet heel veel. Nog altijd bepaald niet goedkoop dus. Het betekent wel dat wie bang is voor nieuwe extreme prijsstijgingen, de prijs voor langere tijd kan vastleggen. Leveranciers en prijsvergelijkers merken dat veel huishoudens zich afvragen wat te doen. "Het is een gekkenhuis", zegt Ben Woldring van Gaslicht.com.

Flexibiliteit of zekerheid? Wat is dan verstandig? Dat hangt met name af van je situatie en hoeveel onzekerheid je kan verdragen, zeggen deskundigen. "Je ziet twee stromingen ontstaan", zegt energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken. "Je hebt mensen die alleen maar flexibeler willen, zodat ze maximaal kunnen profiteren van de lage prijzen als er veel wind en/of zon is. Voor hen zijn dynamische contracten met een stroomprijs per uur en een gasprijs per dag interessant." De andere groep, legt Van Cleef uit, is na het afgelopen jaar flink nerveus geworden van de variabele contracten. De prijzen staan daar afhankelijk van de leverancier voor een maand of een kwartaal vast. Voor die grotere groep is een contract met vaste prijzen een uitkomst.

Waarom zijn langjarige contracten weer mogelijk? De belangrijkste oorzaak is dat het een stuk duurder wordt om over te stappen naar een andere leverancier. Wie voor 1 juni nog een contract afsluit, kan daar voor 50 euro voor gas en 50 euro voor stroom weer onderuit. Dat is interessant als de prijzen verder dalen en die 100 euro met een nieuw contract zo is terugverdiend. Maar het betekent ook dat de risico's voor energieleveranciers te groot zijn. Zij kopen energie voor hun klanten vooruit in. Als de prijzen dalen en de klant wegloopt, blijft de leverancier met duur ingekochte energie zitten. Vanaf 1 juni moeten klanten het verschil dat een leverancier misloopt bijleggen. Net als bij internet- of telefooncontracten. Een vast energiecontract is daarmee ook echt vast.

Zelf heeft Van Cleef recentelijk een jaarcontract afgesloten. "Tot nu toe zit alles dit jaar mee. Een zachte winter, volle opslagen en de Chinese economie die langzamer dan verwacht weer lng naar zich toetrekt", redeneert de econoom. "Als je naar de prijs kijkt, zijn de risico's met name naar boven toe." Na een piek van meer dan 300 euro per megawattuur (Mwh) in augustus, daalde de gasprijs op de groothandelsmarkt voor het weekend tot onder de 25 euro per Mwh. Deel dat door honderd en je hebt ongeveer de kale prijs per kubieke meter voor een huishouden. 25 eurocent dus, zonder alle belastingen en marges plus risico-opslag voor leveranciers. Goed om te weten is wel dat het bij 'de gasprijs' gaat om gas dat volgende maand geleverd wordt. Wie nu gas koopt op de groothandelsmarkt en dat in de winter of later geleverd wil krijgen, betaalt (zonder belastingen dus) nog altijd tegen de 50 eurocent per kuub. Het laat zien dat er richting de winter toe nog flink wat nervositeit is op de gasmarkt.

Ik verwacht dat er misschien iets meer driejarige contracten dan voorheen worden afgesloten. Ben Woldring, Gaslicht.com

Voor de escalatie op de energiemarkten kozen de meeste huishoudens voor een jaarcontract, zegt Woldring. "De grote vraag nu is: gaan mensen na 1 juni er anders over denken." Hieronder zie je dat energiecontracten nog altijd grofweg de helft duurder zijn dan voor de energiecrisis.

Afbeelding ter illustratie - NOS