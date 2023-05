Ugandese anti-lhbti-wet van kracht, doodstraf mogelijk voor sommige homo's

Zo stond in het eerste voorstel dat iemand zich niet als queer mocht identificeren en werd burgers opgelegd dat ze iemand die homo is moeten aangeven. Dat is nu uit de wet gehaald. Vorige maand nam het parlement die aangepaste versie aan en vandaag zette president Museveni zijn handtekening eronder.

Lhbti-activisten spreken van een "zeer donkere dag" en hebben aangekondigd naar de rechter te stappen. In 2014 is een soortgelijke wet op basis van procedurele fouten verworpen.

De Ugandese president Museveni heeft een van de strengste anti-lhbti-wetten ter wereld ondertekend. Seks met iemand van hetzelfde geslacht was al strafbaar in Uganda, maar de nieuwe wet gaat veel verder.

Ook in ruim dertig andere Afrikaanse landen zijn relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht verboden. Drijvende krachten achter de groeiende anti-lhbti-sentimenten zijn religieuze groeperingen in de landen zelf en populistische politici.

Maar verschillende lhbti-organisaties zijn ervan overtuigd dat het ook een gevolg is van de groeiende druk van Amerikaanse fundamentalistische christelijke groepen, die bijeenkomsten organiseren voor Afrikaanse politici. Die vinden een vruchtbare bodem in de religieuze en conservatieve landen.

Zo vertellen die lobbygroepen onder meer dat het Westen homoseksualiteit in Afrikaanse landen wil promoten met internationale programma's voor seksueel onderwijs en dat daarin een groot gevaar schuilt. Ze hameren erop dat het gezin beschermd moet worden.

Haatmisdrijven

De goedkeuring van de wet leidt tot grote angst onder de lhbti-gemeenschap in Uganda. Al voor de wet was aangenomen, werden ze slachtoffer van een groeiend aantal haatmisdrijven.

De regering heeft opgeroepen de wet "eerlijk en ferm" in te zetten. Ook is er angst in Ghana dat het land Uganda gaat volgen nu de wet daar is goedgekeurd.