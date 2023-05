Rugbyclub Eemland wint finale van Haagsche RC en pakt eerste landstitel

Rugbyclub Eemland is voor het eerst Nederlands kampioen geworden. De ploeg uit Amersfoort was in Amsterdam, in de finale van de play-offs, met 31-15 te sterk voor veertienvoudig kampioen Haagsche RC.

Eemland verloor dit seizoen maar twee keer: zowel in de reguliere competitie als in de kampioensgroep was RFC Haarlem te sterk. In de halve finales van de play-offs namen de Amersfoorters echter revanche door Haarlem met 31-25 te verslaan.

In de finale begon Haagsche RC nog sterk, maar na een stand van 5-5 liep Eemland snel weg en bij rust was het al 19-8. Na rust werd het zelfs 24-8, waarna Haagsche na een goede fase wist terug te komen tot 24-15.

Vlak voor tijd drukte Eemland door met een try en een benutte conversie, waarna de eerste landstitel in de clubhistorie een feit was.

Kleine beker

Aanvoerder Niels van Oeffelen vond zijn ploeg de terechte kampioen: "We hebben maar twee wedstrijden verloren, ook nog van dezelfde tegenstander, dus we waren de favoriet. Maar dan moet je het ook nog maar waarmaken."

Kleine tegenvaller voor Van Oeffelen was de beker: "Ik had hem wat groter verwacht. Maar het is hartstikke mooi dat het gelukt is."

Om 15.30 uur is in Amsterdam de finale bij de vrouwen begonnen, tussen AAC en Blue Waves/Bassets.