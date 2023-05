Frimpong bedankt voor Jong Oranje, dat met Brobbey en Verbruggen naar EK gaat

Bondscoach Erwin van de Looi heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het Europees kampioenschap van landenteams onder 21 jaar, van komende zomer in Georgië en Roemenië. De grote afwezige is Jeremie Frimpong, die heeft bedankt voor Jong Oranje. "Hij koos ervoor om zich, nadat hij niet geselecteerd was voor het Nederlands elftal, niet beschikbaar te stellen voor Jong Oranje. Voor ons is dit natuurlijk erg jammer, maar ik denk ook zonder Frimpong een prima selectie over te houden voor het EK", aldus Van de Looi. De 22-jarige Frimpong is bezig aan een uitstekend seizoen bij Bayer Leverkusen en werd opgenomen in het Elftal van het Jaar in de Bundesliga. De rechterverdediger werd door Louis van Gaal meegenomen naar Qatar, maar diens opvolger Ronald Koeman heeft hem niet nodig. Frimpong wacht nog op zijn debuut in Oranje en kan in theorie ook nog uitkomen voor Ghana, waar zijn roots liggen, en Engeland, waar hij sinds zijn zevende speelt. Al heeft hij eerder al laten weten zich Nederlander te voelen en voor Oranje te kiezen. Wel Brobbey en Verbruggen, geen Bakker Van de Looi krijgt bij Jong Oranje wel de beschikking over Ajax-spits Brian Brobbey en Anderlecht-doelman Bart Verbruggen. Zij komen over van het Nederlands elftal en zaten niet in de voorselectie van Jong Oranje.

Brian Brobbey op het trainingsveld in Zeist - ANP

Enkele afvallers zijn Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Bjorn Meijer (Club Brugge), Jay Gorter (Aberdeen FC), Dirk Proper (NEC) en Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen). Vooral de afwezigheid van vaste waarde Bakker valt daarbij op. Bakker, ploeggenoot van Frimpong, had zich in eerste instantie afgemeld om zich te richten op de voorbereiding bij zijn club. Hij is hier later op teruggekomen, maar toen heeft de trainer andere keuzes gemaakt op zijn positie.

Volledige EK-selectie Jong Oranje Brian Brobbey (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Sven Mijnans (AZ), Joshua Zirkzee (Bologna FC), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Ian Maatsen (Burnley FC), Wouter Burger (FC Basel), Ryan Gravenberch (FC Bayern München), Sepp van den Berg (FC Schalke 04), Quinten Timber (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Ludovit Reis (Hamburger SV), Crysencio Summerville (Leeds United FC), Elayis Tavsan (NEC), Jasper Schendelaar (PEC Zwolle), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp FC), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Thijs Dallinga (Toulouse FC), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Kjell Scherpen (Vitesse) en Million Manhoef (Vitesse).

Jong Oranje reist op maandag 12 juni af naar Oostenrijk voor een trainingskamp als voorbereiding op het EK. In Wiener Neustadt wordt er geoefend tegen het olympisch elftal van Japan. Het is voor de tweede keer op rij dat Jong Oranje meedoet aan het EK. Op de vorige editie in 2021, die vanwege de uitbraak van het coronavirus over twee periodes werd gespeeld, haalde de ploeg de halve finales, waarin Duitsland te sterk was. Op het EK zijn tickets voor de Olympische Spelen van Parijs te verdienen.

EK Jong Oranje live bij de NOS Nederland is van de zomer ingedeeld in een groep met de leeftijdsgenoten uit België, Portugal en gastland Georgië. De wedstrijden zijn live te zien bij de NOS, via de stream en op tv. Op woensdag 21 juni trapt Jong Oranje om 18.00 uur af tegen Jong België. De finale is op 8 juli.