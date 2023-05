Nieuwe Chelsea-coach Pochettino wacht loodzware klus in Londen

De laatste weken nam oud-speler Frank Lampard als interim-trainer de honneurs waar, maar dat was met één overwinning in elf wedstrijden bepaald geen succes.

Chelsea begon het seizoen met Thomas Tuchel als trainer, die de club in 2021 nog naar winst in de Champions League leidde, maar de Duitser moest na een stroeve seizoenstart al in september het veld ruimen. Zijn vervanger Graham Potter hield het vervolgens zeven maanden vol.

Drie trainers in één seizoen

Bij Chelsea wacht hem een loodzware klus. Eigenaar Todd Boehly gaf sinds vorige zomer meer dan 600 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar de club eindigde het seizoen zonder prijzen en met een pijnlijke twaalfde plaats in de Premier League.

Pochettino zat zonder club sinds hij vorig jaar zomer werd ontslagen bij Paris Saint-Germain. Daarvoor was hij onder meer coach van Southampton en Tottenham Hotspur. Met die laatste club bereikte hij in 2019 de Champions League-finale.

Chelsea heeft Mauricio Pochettino aangesteld als nieuwe trainer. De naam van de 51-jarige Argentijn zong al een tijdje rond in West-Londen. Hij tekent een contract voor twee jaar, met een optie voor nog een jaar.

"De situatie was dit seizoen al niet meer te redden toen ik het overnam", zei Lampard zondag na de laatste speeldag, die een 1-1 tegen Newcastle United opleverde. "Er moeten heel veel dingen beter. Fysiek zijn we niet goed genoeg en de selectie is te breed. Die situaties moeten worden opgelost."

Het is aan Pochettino om die klus te klaren. "Zijn ervaring, leiderschapskwaliteiten en karakter zullen Chelsea goed van pas komen", meldt de club hoopvol. "Hij is als coach een winnaar die op het hoogste niveau heeft gewerkt in diverse competities."