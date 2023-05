Hockeysters Amsterdam rekenen na shoot-outs af met SCHC en veroveren landstitel

De hockeysters van Amsterdam hebben na shoot-outs ten koste van SCHC de landstitel veroverd. Na een 2-2 gelijkspel in het eerste finaleduel in Amsterdam eindigde ook de return in 2-2. Amsterdam bleef vervolgens foutloos in de shoot-outs, terwijl twee SCHC-speelsters misten. Yibbi Jansen en Mette Winter stuitten op keeper Anne Veenendaal, waarna Maria Verschoor Amsterdam de 22ste landstitel uit de clubgeschiedenis bezorgde.

De finale van de play-offs werd voor het eerst sinds 1997 gespeeld zonder Den Bosch, dat na 24 jaar (waarin het 21 keer de titel won) door Amsterdam werd uitgeschakeld in de halve finales. Amsterdam was de enige ploeg die Den Bosch in al die jaren van het kampioenschap kon houden. Binnen een minuut op voorsprong Afgelopen zaterdag kwam Amsterdam tot twee keer toe op voorsprong, in de return nam SCHC direct het initiatief. Al na 49 seconden kwam de thuisploeg, de ongeslagen nummer één na de reguliere competitie, op voorsprong. Laurien Leurink kon ongestoord de cirkel inlopen en haalde met een backhand verwoestend uit.

SCHC viert de 1-0 in de beslissende wedstrijd om het kampioenschap - ProShots

Amsterdam kwam terug in de wedstrijd en maakte vier minuten voor het einde van het eerste kwart gelijk. Fay van der Elst kreeg de bal aangespeeld met de rug naar het doel, maar schoot uit de draai hard raak. Gemiste strafbal Aan het begin van het derde kwart kreeg Amsterdam een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Van der Elst mocht een strafbal nemen, nadat de bal vlak voor het doel op een voet van een SCHC-verdedigster was gekomen, maar ze raakte de paal. Een paar minuten voor het einde van dat derde kwart kwam de voorsprong er alsnog via Van Gils, die uithaalde na een afgeslagen strafcorner. In het laatste kwart, ruim vijf minuten voor tijd, kreeg Van Gils een gele kaart, die haar vijf minuten aan de kant hield. Uit de vrije slag die volgde wurmde Famke Richardson zich knap tot de achterlijn en gaf de bal voor aan Pien Dicke, die SCHC terug in de wedstrijd tikte. Amsterdam foutloos In de shoot-out-serie liet Amsterdam-keeper Anne Veenendaal haar klasse zien door tot twee keer toe redding te brengen. Verschoor verschalkte SCHC-keeper Alexandra Heerbaart en schoot Amsterdam naar de titel.