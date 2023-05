Stephens op Roland Garros opnieuw te sterk voor Plísková

Karolína Plísková is voor het eerst in zeven jaar in de openingsronde van een grandslamtoernooi uitgeschakeld. Net als in 2016 overkwam haar dat op Roland Garros.

De Amerikaanse Sloane Stephens, nummer 30 van de wereld, was in twee sets te sterk voor de Tsjechische: 6-0, 6-4.

Plísková was als zestiende geplaatst en leverde in 2017 met een halvefinaleplaats haar beste prestatie op Roland Garros. Vier van de vijf onderlinge duels met Stephens verloor ze en ook in Parijs ging het maandag mis.